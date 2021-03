COVID-19: passage de régions au jaune et assouplissements sanitaires en zones rouges

MONTRÉAL — Malgré une hausse subite du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec qui totalisait 945 cas jeudi comparativement à 783 la veille et à 656 mardi, l’heure est à certains assouplissements dans les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec.

Trois régions du Québec éloignées des grands centres, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, passent ce vendredi en zone d’alerte jaune et ne sont ainsi plus soumises au couvre-feu.

La limite du nombre de personnes pouvant participer à une même activité sportive extérieure est maintenant fixée à 12 dans ces régions. Les contacts étroits, de courte durée et peu fréquents, sont permis entre les participants. Des matches peuvent donc être disputés à l’extérieur pour les sports d’équipe en minimisant les contacts.

Des activités intérieures sans contact peuvent être pratiquées par les occupants d’une même résidence privée située en zone jaune ou par un maximum de 12 personnes avec encadrement obligatoire dans tous les lieux publics.

De plus, les activités parascolaires avec des élèves venant de classes différentes sont permises. À l’extérieur, des activités avec contacts brefs peuvent être pratiquées avec un maximum de 12 élèves. À l’intérieur, les activités parascolaires sans contact sont tolérées avec un maximum de douze élèves.

Qu’elles soient extérieures ou intérieures, les activités devront se dérouler en l’absence de spectateurs.

En zone rouge, les salles de spectacles peuvent ouvrir leurs portes. Les établissements de spas et les salles d’entraînement peuvent relancer leurs activités et les hôteliers peuvent rouvrir leurs piscines intérieures.

Il est aussi permis à compter de vendredi d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans un lieu de culte situé en zone rouge.

En zone orange, un retour en classe à temps complet des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire a eu lieu lundi dernier et le couvre-feu à compter de 21h30 est maintenu.

Jeudi, quatre décès ont été ajoutés au triste bilan québécois, qui s’élevait donc à 10 630 depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations s’élevait à 496, une diminution de 12.

Entre-temps, les autorités rapportaient jeudi que 39 814 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées dans les 24 heures précédentes, pour un total d’un peu plus de 1,065 million de doses.