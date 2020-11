COVID-19: plus de 1300 nouvelles infections au Québec

MONTRÉAL — La pandémie de coronavirus ne dérougit pas au Québec.

Après les 1378 nouveaux cas recensés de mardi à mercredi, ce sont 1365 nouvelles infections qui se sont ajoutées au cours des 24 dernières heures, pour un total de 119 894 depuis le début de la crise, a-t-on annoncé jeudi.

On déplorait également 42 nouveaux décès, pour un total de 6557. Neuf décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 5 et le 10 novembre, deux avant le 5 novembre et quatre à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations avait augmenté de dix par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Quatre-vingt-six patients se trouvaient aux soins intensifs, soit deux de plus que la veille.

Quatre-vingt-dix infections s’étaient ajoutées dans la région de la Capitale-Nationale, 325 dans celle de Montréal, 76 à Laval et 172 en Montérégie.

Un nouveau bilan sera annoncé vendredi.