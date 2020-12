COVID-19: plus de 1600 nouvelles infections au Québec

MONTRÉAL — Alors que le Québec amorçait lundi sa campagne de vaccination contre la COVID-19, on rapportait 1620 nouveaux cas d’infection dans la province, de même que 25 décès.

Le nombre total de personnes infectées s’élève donc maintenant à 165 535 depuis le début de la pandémie au Québec, et on déplore 7533 décès.

Six décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 17 entre le 7 et le 12 décembre et deux avant le 7 décembre.

Le nombre d’hospitalisations a continué d’augmenter. On en rapportait dix de plus lundi comparativement à la veille, pour un total de 890. Parmi ces patients, 122 se trouvaient aux soins intensifs, une diminution d’un.

Un nouveau bilan sera annoncé mardi.