COVID-19: plus de 200 G$ possiblement dérobés dans l’aide aux entreprises américaines

WASHINGTON — Plus de 200 milliards $ US pourraient avoir été dérobés dans deux grandes initiatives d’aide lors de la pandémie de COVID-19, selon de nouvelles estimations d’une enquête sur des programmes financés par le gouvernement fédéral des États-Unis pour aider les petites entreprises à survivre à la pire crise de santé publique depuis plus de cent ans.

Les chiffres publiés mardi par l’inspecteur général de l’agence gouvernementale des États-Unis pour l’administration des petites entreprises, la U.S. Small Business Administration (SBA), sont bien supérieurs aux projections précédentes du bureau et soulignent à quel point les programmes de prêt et de financement «Paycheck Protection» et «COVID-19 Economic Injury Disaster Loan» étaient vulnérables aux fraudeurs, en particulier au début de la pandémie de coronavirus.

Le rapport de l’inspecteur général indique qu’«au moins 17 % de tous les fonds ont été versés à des acteurs potentiellement frauduleux».

L’estimation de la fraude pour le programme « COVID-19 Economic Injury Disaster Loan » est de plus de 136 milliards $, ce qui représente 33% de l’argent total dépensé pour ce programme, selon le rapport. L’estimation de la fraude pour « Paycheck Protection » est de 64 milliards $, a déclaré l’inspecteur général.

L’inspecteur général de la SBA avait précédemment estimé la fraude dans ces programmes à respectivement 86 milliards $ et 20 milliards $.

Dans des commentaires joints au rapport, un haut responsable de la SBA a contesté les nouveaux chiffres.

Bailey DeVries, administrateur associé par intérim de la SBA, a déclaré que «l’approche de l’inspecteur général contient de graves défauts qui surestiment considérablement la fraude et induisent involontairement le public en erreur».

L’Associated Press a rapporté le 13 juin que les escrocs ont potentiellement volé environ 280 milliards $ en aide d’urgence COVID-19 et que 123 milliards $ supplémentaires ont été gaspillés ou mal dépensés.

L’essentiel des pertes potentielles provient des deux programmes de SBA et d’un autre destiné à fournir des allocations aux travailleurs soudainement au chômage en raison des bouleversements économiques causés par la pandémie. Les trois initiatives ont été lancées sous l’administration Trump et le président Joe Biden en a hérité. Combinée, la perte estimée par AP représente 10% des 4,2 mille milliards $ que le gouvernement américain a jusqu’à présent déboursés en aide de secours pendant la pandémie.

Un siècle de travail

L’inspecteur général de la SBA, Hannibal «Mike» Ware, a déclaré mardi dans un communiqué que le rapport «utilise des dossiers d’enquête, des rapports antérieurs (de l’inspecteur général) et une analyse de données de pointe pour identifier plusieurs stratagèmes de fraude utilisés pour potentiellement voler plus de 200 milliards $ aux contribuables américains et les programmes d’exploitation destinés à aider ceux qui en ont besoin».

M. Ware, dans une entrevue avec l’Associated Press plus tôt ce mois-ci, a déclaré que ces derniers chiffres sur la fraude ne seront pas les derniers publiés par son bureau.

«Nous continuerons d’évaluer la fraude jusqu’à ce que nous ayons terminé les enquêtes sur ces choses», a-t-il annoncé.

Cela pourrait être long. Le bureau de M. Ware doit enquêter sur plus de 90 000 pistes exploitables, ce qui représente près d’un siècle de travail.

Han Nguyen, un porte-parole de la SBA, a déclaré mardi dans un communiqué qu’il est «essentiel de clarifier que 86% de la fraude probable dans les programmes s’est produite au cours des neuf premiers mois de ces programmes lorsque, comme (l’inspecteur général) l’a souvent noté, l’empressement à débloquer les fonds a conduit à des décisions imprudentes visant à supprimer les garde-fous anti-fraude».

La fraude dans les programmes d’aide aux chômeurs en cas de pandémie s’élève à 76 milliards $, selon le témoignage du Congrès de l’inspecteur général du Département du travail Larry Turner. C’est une estimation prudente. Selon son témoignage, 115 milliards $ supplémentaires sont allés par erreur à des personnes qui n’auraient pas dû en bénéficier.

L’administration Biden a mis en place des règles plus strictes pour endiguer la fraude pandémique, y compris l’utilisation de la base de données «Ne pas payer». M. Biden a également récemment proposé un plan de 1,6 milliard $ pour stimuler les efforts des forces de l’ordre pour poursuivre les fraudeurs.