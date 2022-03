COVID-19: plus d’incapacités liées à la santé mentale en 2021 que deux ans plus tôt

OTTAWA — L’incapacité liée à la santé mentale chez les travailleurs canadiens a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, selon des données publiées vendredi par Statistique Canada.

La proportion de personnes occupées ayant une incapacité liée à la santé mentale a augmenté de 6,4 % en 2019 à 8,7 % en 2021.

Compte tenu de l’évolution des conditions sur le marché du travail au cours de cette période de deux ans, et plus particulièrement des nombreuses pertes d’emploi liées à la pandémie, Statistique Canada estime que l’augmentation est surtout imputable à une plus grande prévalence de l’incapacité liée à la santé mentale chez les personnes occupées, plutôt qu’à une hausse de l’emploi chez les personnes ayant une incapacité.

L’agence fédérale a pris note que la proportion de femmes occupées de 16 à 24 ans ayant une incapacité liée à la santé mentale s’est établie à 17,2 % en 2021, 7,6 % de plus qu’en 2019, alors que chez les hommes du même groupe d’âge, 8,9 % avaient une telle incapacité, une proportion à peu près inchangée par rapport à 2019.

Un constat semblable a été observé parmi le principal groupe d’âge actif, celui des personnes âgées de 25 à 54 ans. L’an dernier, la prévalence de l’incapacité liée à la santé mentale a été de 13 % chez les femmes, 4,7 % de plus qu’en 2019, et de 6,5 % chez les hommes, en hausse de 1,6 % par rapport à 2019.

L’écart entre les sexes a été plus faible chez les travailleurs âgés de 55 ans et plus.