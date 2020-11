COVID-19: près de 1200 nouvelles infections au Québec

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est remonté au-dessus de la barre du millier au Québec mercredi, alors que l’on en rapportait 1179, en plus de 35 décès.

On compte donc maintenant 127 233 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, et l’on déplore 6710 décès.

Huit décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 19 entre le 11 et le 16 novembre, six avant le 11 novembre et deux à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations avait augmenté de 14 par rapport à la veille, pour un total de 652. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs était demeuré stable, à 100.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi.