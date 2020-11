COVID-19: près de 1400 nouvelles infections au Québec

MONTRÉAL — Le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 a explosé au Québec au cours des 24 dernières heures, avec 1378 nouveaux cas.

Cela porte le bilan à 118 529 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

On a également rapporté mercredi 22 nouveaux décès, soit six survenus dans les 24 dernières heures et six survenus entre le 4 et le 9 novembre, pour un total de 6515.

Le nombre d’hospitalisations avait augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 573. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs avait augmenté de deux à 84.

Les régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval demeuraient les plus touchées.