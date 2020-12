COVID-19: près de 2200 nouveaux cas au Québec

MONTRÉAL — Les autorités sanitaires du Québec ont témoigné mardi de 2183 nouvelles infections au coronavirus.

Le bilan quotidien refuse de fléchir. Le nombre de nouveaux cas avait dépassé le cap des 2000 vendredi et le cap des 2100 en fin de semaine.

Le bilan provincial depuis le début de la pandémie s’élève à 181 276 personnes infectées, dont 7794 morts.

Des 28 décès recensés mardi, dix étaient survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 15 et le 20 décembre, un avant le 15 et trois à une date inconnue.

Sept personnes de plus étaient hospitalisées, pour un total de 1055, mais neuf de moins l’étaient aux soins intensifs, soit 137.

On déplorait 219 infections de plus dans la région de la Capitale-Nationale, 893 de plus à Montréal, 162 de plus à Laval et 337 de plus en Montérégie.

Quatre cent trente-sept doses de vaccin ont été administrées lundi, pour un total jusqu’ici de 5273.

Un nouveau bilan sera annoncé mercredi.