COVID-19: prime de 2$ à d’autres travailleurs de la transformation alimentaire

MONTRÉAL — Près de 400 travailleurs de l’usine de transformation de viande Cargill à Chambly toucheront à leur tour une prime de 2 $ l’heure, à compter de lundi, dans le contexte de la crise du coronavirus.

C’est le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) affilié à la FTQ, qui les représente, et qui en a été informé lundi.

Au cours des derniers jours, les grandes bannières Provigo, Maxi, Metro, SuperC ont annoncé une telle prime pour leurs travailleurs, temporaire, pour la durée de la crise.

Ces travailleurs du secteur agroalimentaire sont plus que jamais sollicités et travaillent souvent avec une certaine crainte, puisqu’ils ont des contacts directs avec le public — des clients parfois impatients et mécontents des ruptures de stocks.

L’usine de Cargill à Chambly oeuvre dans la transformation de boeuf, de porc, de poulet et des saucisses, notamment pour des marques maison.

Cargill Canada emploie 8000 personnes au pays, dans la transformation alimentaire.