COVID-19: Québec ajoute 753 nouveaux cas et huit décès à son bilan

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de demeurer stable au Québec, alors qu’on en rapporte vendredi 753, en plus d’ajouter huit décès au bilan.

Ce bilan s’élève maintenant à 296 143 personnes infectées, dont 278 489 sont considérées comme rétablies, et 10 526 décès. Le nombre de cas actifs a légèrement diminué, passant de 7134 à 7128.

Neuf nouveaux décès sont signalés vendredi, mais on en a retiré un du bilan puisqu’une enquête a permis de déterminer qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 5 et le 10 mars et un avant le 5 mars.

La tendance à la baisse des hospitalisations se poursuit. On en rapporte 550, une diminution de 13. Sur ces patients, 106 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Un total de 31 434 prélèvements et de 29 175 analyses ont été réalisés le 10 mars.

En ce qui a trait à la vaccination, 28 910 doses ont été administrées jeudi, pour un total de 648 663, sur 852 065 doses reçues. Le pourcentage de la population vaccinée s’établit à 7,6.

L’Institut national de santé publique du Québec confirme vendredi 343 cas de variants dans la province, soit deux de plus que la veille. On rapporte également 1847 cas présomptifs. Le variant d’abord identifié au Royaume-Uni demeure le plus prévalent, avec 241 cas confirmés. On compte 99 cas du variant identifié en Afrique du Sud et un de celui identifié au Brésil. Deux autres cas de variants confirmés sont catégorisés sous «autres».

Au Canada

À l’échelle du Canada, 901 881 cas de COVID-19 et 22 397 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 314 891 cas en Ontario, dont 7127 décès;

— 296 143 cas au Québec, dont 10 526 décès;

— 137 137 cas en Alberta, dont 1933 décès;

— 86 219 cas en Colombie-Britannique, dont 1397 décès;

— 32 509 cas au Manitoba, dont 911 décès;

— 30 193 cas en Saskatchewan, dont 401 décès;

— 1665 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1462 cas au Nouveau-Brunswick, dont 29 décès;

— 1011 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 381 cas au Nunavut, dont un décès;

— 143 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.