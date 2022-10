COVID-19: Québec demeure optimiste malgré la hausse des cas, mais la prudence de mise

MONTRÉAL — Si la hausse constante des hospitalisations et des cas liés à la COVID-19 préoccupe les autorités sanitaires, la santé publique et le ministre de la Santé, Christian Dubé, demeurent optimistes quant à la huitième vague qui se pointe à l’horizon.

Depuis quelques semaines, le nombre d’hospitalisations de cas augmente progressivement au Québec. La barre des 2000 hospitalisations a même été franchie mercredi.

Ce sont des données inquiétantes, certes, mais le ministre Christian Dubé se montre optimiste par rapport au rythme de vaccination actuel.

À l’approche de l’Halloween et des Fêtes, M. Dubé a toutefois incité les Québécois à aller chercher une dose de rappel du vaccin et à porter le masque lorsque nécessaire afin de limiter la contagion. Il a rappelé une fois de plus que la situation dans les hôpitaux était fragile, surtout avec l’influenza qui se mettra de la partie bientôt.

Dans l’ensemble de la population, seulement 22 % des citoyens ont reçu une dose de rappel il y a moins de cinq mois, mais ce pourcentage augmente à 39 % chez les 60 à 79 ans et 52 % chez les 80 ans et plus.

Interrogé sur l’état de la situation, le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a déclaré que la situation était relativement maîtrisée en ce moment. Mais de tels rappels sont nécessaires, a-t-il soutenu.