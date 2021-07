COVID-19: Québec rapporte 101 nouveaux cas et un décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 101 nouveaux cas de COVID-19, en plus d’un nouveau décès survenu dans les 24 dernières heures.

Un total de 376 530 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie, dont 364 539 sont rétablies. On dénombre 11 239 décès.

On signale vendredi 67 hospitalisations, une baisse de quatre comparativement à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est stable, à 21.

Un total de 14 917 prélèvements et de 13 988 analyses ont été réalisés le 21 juillet.

En ce qui a trait à la vaccination, 94 624 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 10,4 millions de doses. À l’extérieur de la province, ce sont 34 253 doses qui ont été administrées à des Québécois.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 72,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un pourcentage qui monte à 83,3 % chez les 12 ans et plus. En tout, 59,8 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.