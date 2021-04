COVID-19: Québec rapporte 1042 nouveaux cas et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale jeudi 1042 nouveaux cas de COVID-19 et une nouvelle baisse des hospitalisations.

Au total, 348 732 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 327 865 sont considérées comme rétablies.

On rapporte jeudi 10 nouveaux décès, mais cinq autres ont été retirés du bilan – qui s’élève à 10 913 morts – parce qu’il a été démontré qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, six entre le 22 et le 27 avril et un avant le 22 avril.

En ce qui a trait aux hospitalisations, on en rapporte 20 de moins que mercredi, pour un total de 623. Parmi ces patients, 165 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de quatre.

Un total de 40 575 prélèvements ont été réalisés le 27 avril.

Côté vaccination, 69 501 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 039 512 des 3 298 629 doses reçues.

Selon les données de l’Institut national de santé publique, 35 % de la population a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 0,9 % ont reçu deux doses.

Le réseau attend toujours 137 200 doses du vaccin de Moderna cette semaine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 207 650 cas de COVID-19 et 24 163 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 459 477 cas en Ontario, dont 8029 décès;

— 348 732 cas au Québec, dont 10 913 décès;

— 186 679 cas en Alberta, dont 2073 décès;

— 127 889 cas en Colombie-Britannique, dont 1576 décès;

— 40 614 cas en Saskatchewan, dont 486 décès;

— 38 211 cas au Manitoba, dont 971 décès;

— 2290 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1890 cas au Nouveau-Brunswick, dont 36 décès;

— 1066 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 478 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 179 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 81 cas au Yukon, dont deux décès;

— 51 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.