COVID-19: Québec rapporte 1052 nouveaux cas et sept décès

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 a dépassé la barre du millier au Québec, alors qu’on en rapporte vendredi 1052.

Le nombre total de personnes infectées s’élève donc maintenant à 76 273 depuis le début de la pandémie.

Sept décès s’ajoutent au bilan — le total est donc de 5857 —, soit six survenus entre le 25 et le 30 septembre et un avant le 25 septembre. Aucun décès n’a été rapporté pour les 24 dernières heures.

Le nombre d’hospitalisations poursuit sa hausse, alors qu’on en compte 27 de plus comparativement à la veille, pour un total de 302. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de trois, et s’élève maintenant à 49.

On a réalisé 30 948 prélèvements le 30 septembre, pour un total de 2 399 143.

Au Canada

On a rapporté au Canada 162 326 cas confirmés ou probables de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s’élève à 9402.

Distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 76 273 cas au Québec, dont 5857 décès;

– 52 980 cas en Ontario, dont 2927 décès;

– 18 235 cas en Alberta, dont 269 décès;

– 9220 cas en Colombie-Britannique, dont 235 décès;

– 2029 cas au Manitoba, dont 20 décès;

– 1927 cas en Saskatchewan, dont 24 décès;

– 1088 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 275 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

– 200 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 59 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut (7 présumés)

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.