COVID-19: Québec rapporte 1055 nouveaux cas et 13 décès

MONTRÉAL — Québec signale vendredi 1055 nouveaux cas de la COVID-19 et 13 nouveaux décès liés au virus.

Le nombre total de personnes infectées s’élève donc maintenant à 91 018.

Le nombre total de décès est maintenant de 6018. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, 11 autres entre le 9 et le 14 octobre et deux autres avant le 9 octobre. On a toutefois retiré du total un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 14 comparativement à la veille,pour un total de 507. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de quatre, et s’élève maintenant à 87.

On a réalisé 29 028 prélèvements le 14 octobre, pour un total de 2 752 073.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 193 497 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9721 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 91 018 cas au Québec, dont 6018 décès;

– 62 908 cas en Ontario, dont 3031 décès;

– 21 443 cas en Alberta, dont 288 décès;

– 11 034 cas en Colombie-Britannique, dont 250 décès;

– 3098 cas au Manitoba, dont 38 décès;

– 2232 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1092 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 292 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 284 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.