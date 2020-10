COVID-19: Québec rapporte 1072 nouveaux cas et 19 décès

MONTRÉAL — Québec rapportait mercredi 1072 nouveaux cas de la COVID-19 et 19 nouveaux décès. Les hospitalisations étaient toutefois demeurées stables et on signalait une diminution du nombre de patients aux soins intensifs.

Le nombre total de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 96 288.

Deux décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutaient 15 décès survenus entre le 14 et le 19 octobre et deux autres avant le 14 octobre, pour un total de 6074 décès.

Le nombre d’hospitalisations demeurait le même que la veille, soit 565. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs avait diminué de six, à 94.

Un nouveau bilan sera dévoilé jeudi.