COVID-19: Québec rapporte 1072 nouveaux cas et 19 décès

MONTRÉAL — Québec rapporte mercredi 1072 nouveaux cas de la COVID-19 et 19 nouveaux décès. Les hospitalisations sont toutefois demeurées stables et on signale une diminution du nombre de patients aux soins intensifs.

Le nombre total de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 96 288.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 15 décès survenus entre le 14 et le 19 octobre et deux autres avant le 14 octobre, pour un total de 6074 décès.

Le nombre d’hospitalisations demeure le même que la veille, soit 565. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de six, et s’élève maintenant à 94.

On a réalisé 21 902 prélèvements le 19 octobre, pour un total de 2 861 156.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 205 553 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9822 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 96 288 cas au Québec, dont 6074 décès;

– 66 686 cas en Ontario, dont 3062 décès;

– 22 996 cas en Alberta, dont 293 décès;

– 11 854 cas en Colombie-Britannique, dont 254 décès;

– 3491 cas au Manitoba, dont 42 décès;

– 2439 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1097 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 313 cas au Nouveau-Brunswick, dont trois décès;

– 287 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 17 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.