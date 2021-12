COVID-19: Québec rapporte 1146 nouveaux cas et deux décès supplémentaires

MONTRÉAL — Québec rapporte jeudi 1146 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 624 n’étaient pas vaccinés ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 18 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 504 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 450 513 personnes infectées et 11 583 décès depuis le début de la pandémie.

On signale jeudi 227 hospitalisations, une diminution de 12 comparativement à la veille. Parmi ces patients, 53 se trouvent aux soins intensifs, soit un de plus que mercredi.

Dix-huit personnes sont entrées à l’hôpital mercredi. Parmi elles, 6 étaient vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et 12 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Sur cinq personnes entrées aux soins intensifs, deux n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et trois avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 35 725 prélèvements ont été réalisés le 30 novembre.

En ce qui a trait à la vaccination, 26 563 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 81,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Chez les 12 ans et plus, 91,2 % ont reçu au moins une dose et 89 % sont adéquatement vaccinés.