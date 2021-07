COVID-19: Québec rapporte 125 nouveaux cas et un décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 125 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

La province dénombre ainsi 377 297 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 365 105 sont rétablies, et 11 241 décès. Le nombre de cas actifs s’élève à 951.

Le décès rapporté vendredi est survenu avant le 29 juillet.

Signe inquiétant: le taux de reproduction est de 1,17. Quand ce taux est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du coronavirus augmente.

On compte 60 hospitalisations, une baisse de deux comparativement à jeudi. Parmi ces patients, 17 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.

Un total de 15 892 prélèvements et de 15 505 analyses ont été réalisés le 28 juillet.

En ce qui concerne la vaccination, 66 803 doses, dont 60 282 deuxièmes doses, ont été administrées dans les 24 dernières heures dans la province, pour un total de plus de 10,98 millions. Hors Québec, 38 131 doses ont été injectées à des Québécois.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 73,4 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 83,9 % ont reçu au moins une dose et 65,9 % sont adéquatement vaccinés.