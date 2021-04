COVID-19: Québec rapporte 1599 nouveaux cas et une hausse des hospitalisations

MONTRÉAL — On rapporte lundi 1599 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, de même que deux décès et une hausse des hospitalisations.

Le bilan s’élève maintenant à 327 982 personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie, dont 304 267 sont considérées comme rétablies. Le nombre de morts s’élève à 10 744.

La région de Montréal affiche 358 nouveaux cas pour la journée de dimanche, tandis qu’on en compte 290 en Outaouais, 282 dans la Capitale-Nationale, 173 dans Chaudière-Appalaches, 109 à Laval et 108 en Montérégie.

Aucun décès n’a été signalé dans les 24 dernières heures. On en a enregistré un entre le 5 et le 10 avril et un avant le 5 avril.

On rapporte lundi 630 hospitalisations, une augmentation de 22. Parmi ces patients, 142 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de trois.

Un total de 27 132 prélèvements ont été réalisés le 10 avril.

En ce qui a trait à la vaccination, 52 705 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 944 877 doses sur 2 429 695 reçues.

Un total de 55 160 doses du vaccin d’AstraZeneca qui ont été reçues la semaine dernière sont toujours en transit dans le réseau.

Pour cette semaine, la province attend 230 490 doses du vaccin de Pfizer et 176 400 doses de celui de Moderna.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 066 157 cas de COVID-19 et 23 332 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 391 009 cas en Ontario, dont 7567 décès;

— 327 982 cas au Québec, dont 10 744 décès;

— 160 902 cas en Alberta, dont 2013 décès;

— 109 540 cas en Colombie-Britannique, dont 1495 décès;

— 36 305 cas en Saskatchewan, dont 454 décès;

— 35 213 cas au Manitoba, dont 949 décès;

— 1768 cas en Nouvelle-Écosse, dont 66 décès;

— 1722 cas au Nouveau-Brunswick, dont 33 décès;

— 1029 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 395 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 162 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 74 cas au Yukon, dont un décès;

— 43 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.