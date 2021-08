COVID-19: Québec rapporte 436 nouveaux cas et un décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec rapporte mercredi 436 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’un décès supplémentaire.

Le bilan provincial atteint maintenant 382 755 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 368 360 sont rétablies.

Le décès signalé mercredi est survenu avant le 11 août et porte le bilan à 11 278. Ce total inclut par ailleurs 35 décès ajoutés à la suite d’un rattrapage dans la saisie des décès survenus avant le 21 mars 2021, dans la région de la Mauricie-Centre-du-Québec.

On compte mercredi 88 hospitalisations, un nombre stable comparativement à la veille. Une personne de plus est maintenant aux soins intensifs, pour un total de 28.

En tout, 18 619 prélèvements ont été effectués le 16 août.

En ce qui concerne la vaccination, 41 426 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 11 899 841, auxquels s’ajoutent 55 188 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 75 % de la population de la province a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, un pourcentage qui grimpe à 85,7 % si on exclut les moins de 12 ans. Un total de 76,1 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.