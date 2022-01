COVID-19: Québec rapporte 48 nouveaux décès et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — La baisse des hospitalisations se poursuit au Québec, mais les décès demeurent nombreux: le ministère de la Santé en signale 48 vendredi.

On rapporte un total de 3091 hospitalisations, une diminution de 62 comparativement à la veille. Deux cent vingt-huit personnes se trouvent aux soins intensifs, une baisse de sept.

Le ministère de la Santé rapporte 3600 nouveaux cas, pour un total de 853 120 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

En tout, 33 144 tests rapides ont été inscrits jusqu’à maintenant sur la plateforme d’autodéclaration mise en place par le gouvernement, dont 25 082 positifs. Un total de 1771 cas ont été déclarés pour la journée de jeudi, dont 1052 positifs.

Le bilan des décès s’élève maintenant à 13 113 pour la province.

Un total de 32 055 analyses ont été effectuées jeudi, et le Québec présente un taux de positivité de 11,7 %.

En ce qui concerne la vaccination, 75 704 doses ont été administrées dans la province dans les 24 dernières heures et 2833 personnes ont reçu une première dose de vaccin jeudi.

Selon l’Institut national de santé publique, 85,6 % de la population du Québec a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 92,4 % ont reçu au moins une dose et 90,1 % sont adéquatement vaccinés.

Le ministère de la Santé indique que 43 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une troisième dose de vaccin.