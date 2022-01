COVID-19: Québec rapporte 54 nouveaux décès et 81 nouvelles hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale lundi 54 nouveaux décès associés à la COVID-19, de même qu’une hausse de 81 hospitalisations.

Le nombre d’hospitalisations s’élève maintenant à 3381, dont 286 aux soins intensifs, quatre de plus que dimanche.

On rapporte lundi 5400 nouveaux cas, un nombre qui n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Le bilan de la province est de 801 153 personnes infectées et 12 364 décès.

Un total de 35 831 analyses ont été effectuées dimanche, et le Québec présente un taux de positivité de 13,1 %.

En ce qui a trait à la vaccination, 75 667 doses de vaccin ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec. Un total de 3286 premières doses ont été administrées. À ce jour, 2 646 329 troisièmes doses ont été données.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 85,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 92,1 % ont reçu au moins une dose et 89,8 % sont adéquatement vaccinés.