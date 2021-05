COVID-19: Québec rapporte 549 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — À quelques heures de la présentation du plan de déconfinement de la province, Québec rapporte mardi 549 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter huit décès à son bilan.

Celui-ci s’élève maintenant à 364 396 personnes infectées depuis le début de la pandémie – dont 346 639 sont considérées comme rétablies – et 11 050 décès.

Neuf nouveaux décès sont signalés, mais on en a retiré un du bilan puisqu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures et cinq entre le 11 et le 16 mai.

Le nombre d’hospitalisations est passé sous la barre des 600: on en compte maintenant 484, une diminution de 17. Parmi ces patients, 118 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux.

Un total de 22 915 prélèvements ont été réalisés le 16 mai.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mardi matin sur Twitter que 75 % de la population adulte a reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19 ou a pris rendez-vous pour la recevoir.

Dans les 24 dernières heures, 70 122 doses ont été administrées pour un total de 4 469 055 sur 4 992 429 doses reçues.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 49,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin et 3,1 % a reçu deux doses.

La province attend cette semaine 1 299 340 doses de vaccin. Sur les 917 280 doses du vaccin de Pfizer attendues, 415 350 ont été livrées dans les régions lundi et 43 290 sont attendues mardi.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 336 269 cas de COVID-19 et 25 008 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 513 102 cas en Ontario, dont 8506 décès;

— 364 396 cas au Québec, dont 11 050 décès;

— 219 682 cas en Alberta, dont 2148 décès;

— 139 664 cas en Colombie-Britannique, dont 1648 décès;

— 45 579 cas au Manitoba, dont 1011 décès;

— 44 709 cas en Saskatchewan, dont 519 décès;

— 4827 cas en Nouvelle-Écosse, dont 73 décès;

— 2073 cas au Nouveau-Brunswick, dont 41 décès;

— 1203 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 624 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 192 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 121 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.