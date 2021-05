COVID-19: Québec rapporte 551 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec rapporte lundi 551 nouveaux cas de COVID-19 de même que huit décès, en plus de signaler une légère baisse des hospitalisations.

Le bilan provincial est maintenant de 363 847 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 345 794 sont considérées comme rétablies. On déplore 11 042 décès liés au virus.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures et six autres entre le 10 et le 15 mai.

Le ministère de la Santé rapporte 501 hospitalisations, une baisse de 7, et 116 patients aux soins intensifs, une diminution de 3.

Un total de 21 925 prélèvements ont été réalisés le 15 mai.

Côté vaccination, 71 701 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 4 396 507 sur 4 578 079 reçues.

Le Québec attend cette semaine 1 299 340 doses de vaccin contre la COVID-19, soit 917 280 doses du vaccin de Pfizer — dont 458 640 prévues la semaine prochaine qui arriveront d’avance —, 233 960 doses du produit de Moderna et 148 100 doses de celui d’AstraZeneca.

La province approche grandement du seuil de 50 % de la population vaccinée avec au moins une dose. Selon les données de l’Institut national de santé publique, 49 % de la population a reçu au moins une dose du vaccin, et 2,9 % ont reçu deux doses.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 331 303 cas de COVID-19 et 24 960 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 511 486 cas en Ontario, dont 8489 décès;

— 363 847 cas au Québec, dont 11 042 décès;

— 218 961 cas en Alberta, dont 2143 décès;

— 138 304 cas en Colombie-Britannique, dont 1634 décès;

— 45 149 cas au Manitoba, dont 1010 décès;

— 44 531 cas en Saskatchewan, dont 517 décès;

— 4736 cas en Nouvelle-Écosse, dont 72 décès;

— 2063 cas au Nouveau-Brunswick, dont 41 décès;

— 1193 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 624 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 191 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 121 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.