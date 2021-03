COVID-19: Québec rapporte 588 nouveaux cas et huit décès supplémentaires

MONTRÉAL — La situation continue de s’améliorer dans la province alors que Québec a fait état mardi de 588 nouveaux cas de COVID-19, en baisse par rapport à la veille. Huit décès s’ajoutent également au bilan.

Le nombre total de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 288 941, dont 271 156 sont considérées comme rétablies.

Le bilan des décès est jusqu’ici de 10 407. Parmi ceux-ci, un seul est survenu dans les 24 dernières heures. Six décès se sont ajoutés au bilan entre le 23 et le 28 février, et un décès supplémentaire dont la date est inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations s’élève à 628, une augmentation de 16. Parmi ces patients, 121 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit une personne de moins.

Un total de 18 789 prélèvements ont été réalisés le 28 février.

Pour ce qui est de la vaccination, 16 458 doses ont été administrées dans la journée de lundi au Québec, pour un total de 455 328, sur 537 825 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 870 033 cas de COVID-19 et 22 017 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 302 805 cas en Ontario, dont 6997 décès;

— 288 941 cas au Québec, dont 10 407 décès;

— 133 795 cas en Alberta, dont 1888 décès;

— 80 672 cas en Colombie-Britannique, dont 1363 décès;

— 31 894 cas au Manitoba, dont 896 décès;

— 28 801 cas en Saskatchewan, dont 385 décès;

— 1642 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1431 cas au Nouveau-Brunswick, dont 27 décès;

— 989 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 358 cas au Nunavut, dont un décès;

— 132 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;