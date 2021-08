COVID-19: Québec rapporte 603 nouveaux cas et un décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec signale jeudi 603 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

Le bilan de la province est maintenant de 386 618 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 371 164 sont rétablies. On compte également 11 285 décès.

Neuf hospitalisations s’ajoutent, pour un total de 119. Parmi ces patients, 36 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de trois.

Un total de 19 796 prélèvements ont été réalisés le 24 août.

Pour ce qui est de la vaccination, 31 638 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 191 955. De plus, 71 060 doses ont été injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 75,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 86,5 % ont reçu au moins une dose et 79,1 % sont adéquatement vaccinés.