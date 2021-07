COVID-19: Québec rapporte 65 nouveaux cas et un décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec signale jeudi 65 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter un décès au bilan.

En tout, 376 109 personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 364 222 sont considérées comme rétablies.

Le décès rapporté jeudi est survenu avant le 13 juillet et porte à 11 232 le bilan des morts de la province.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de deux, à 81. Parmi ces patients, 23 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Un total de 16 203 prélèvements ont été réalisés le 13 juillet.

Pour ce qui est de la vaccination, 101 686 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 9 752 346, auxquelles s’ajoutent 29 782 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Le Québec a reçu jusqu’ici 11 525 359 doses.

Selon l’Institut national de santé publique, 72,3 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, un pourcentage qui grimpe à 82,6 % chez les 12 ans et plus. Un total de 44,6 % de la population est adéquatement vaccinée, 51 % chez les 12 ans et plus.