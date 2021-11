COVID-19: Québec rapporte 663 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires

MONTRÉAL — Québec rapporte jeudi 663 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 441 étaient des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 20 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 202 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 432 275 personnes infectées et 11 533 décès depuis le début de la pandémie.

On signale jeudi 215 hospitalisations, une baisse de cinq comparativement à mercredi. Parmi ces patients, 42 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de trois.

Treize personnes sont entrées à l’hôpital mercredi. Sept d’entre elles n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et six avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Deux personnes sont entrées aux soins intensifs: une n’était pas vaccinée ou n’avait reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et une avait reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 32 192 prélèvements ont été réalisés le 9 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 13 545 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 79,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 90,8 % ont reçu au moins une dose et 88,3 % sont adéquatement vaccinés.