COVID-19: Québec rapporte 728 nouveaux cas et ajoute 15 décès au bilan

MONTRÉAL — Québec signale lundi 728 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 15 décès à son bilan.

On a identifié 277 518 cas de COVID depuis le début de la pandémie et on déplore 10 229 décès.

Seize nouveaux décès sont rapportés lundi, mais on en a retiré un du bilan puisqu’une enquête a déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures, huit entre le 8 et le 13 février et trois avant le 8 février.

On rapporte également une diminution d’une hospitalisation, pour un total de 804. Parmi ces patients, 136 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de quatre.

On a réalisé un total de 22 649 prélèvements dans la journée du 13 février, et 912 doses de vaccin ont été administrées.

Au total, on a administré 294 886 doses de vaccin, sur un total de 310 425 doses reçues.

Par ailleurs, 16 cas de variants ont officiellement été détectés dans la province. On a rapporté 13 cas du variant identifié au Royaume-Unis (11 à Montréal, un en Estrie et un à Laval), deux cas de celui ayant été identifié en Afrique du Sud et détecté en Abitibi-Témiscamingue, et un cas dit «sous investigation» détecté à Montréal.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 826 513 cas de COVID-19 et 21 308 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 285 868 cas en Ontario, dont 6693 décès;

— 277 518 cas au Québec, dont 10 229 décès;

— 128 824 cas en Alberta, dont 1780 décès;

— 72 750 cas en Colombie-Britannique, dont 1288 décès;

— 30 766 cas au Manitoba, dont 871 décès;

— 26 550 cas en Saskatchewan, dont 354 décès;

— 1593 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1400 cas au Nouveau-Brunswick, dont 22 décès;

— 697 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

— 311 cas au Nunavut, dont un décès;

— 114 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 71 cas au Yukon, dont un décès;

— 38 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.