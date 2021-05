COVID-19: Québec rapporte 745 nouveaux cas et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale mercredi 745 nouveaux cas de COVID-19 et une baisse des hospitalisations.

Le bilan s’élève maintenant à 360 201 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 341 433 sont considérées comme rétablies.

Onze nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan – qui s’élève à 11 012 – parce qu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 5 et le 10 mai et trois avant le 5 mai.

On rapporte une baisse de 10 hospitalisations, à 530. Parmi ces patients, 126 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Au total, 38 277 prélèvements ont été réalisés le 10 mai.

Pour ce qui est de la vaccination, 72 946 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 918 884, sur 4 578 079 reçues.

Les 45 630 doses du vaccin de Pfizer qui étaient toujours attendues ont été livrées mardi dans les régions, ce qui complète la livraison de 458 640 doses prévue cette semaine.

Selon l’Institut national de santé publique, 44 % de la population québécoise a reçu au moins une dose du vaccin et 2,3 % a reçu deux doses.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 302 637 cas de COVID-19 et 24 756 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 499 412 cas en Ontario, dont 8374 décès;

— 360 201 cas au Québec, dont 11 012 décès;

— 211 836 cas en Alberta, dont 2119 décès;

— 136 623 cas en Colombie-Britannique, dont 1624 décès;

— 43 481 cas en Saskatchewan, dont 506 décès;

— 42 779 cas au Manitoba, dont 997 décès;

— 4152 cas en Nouvelle-Écosse, dont 71 décès;

— 2015 cas au Nouveau-Brunswick, dont 41 décès;

— 1156 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 586 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 187 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 112 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.