COVID-19: Québec rapporte 783 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec signale mercredi 783 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter huit décès à son bilan.

Au total, 304 490 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 286 946 sont considérées comme rétablies.

Le bilan des décès s’élève à 10 626. On n’a signalé aucun décès dans les 24 dernières heures. Six sont survenus entre le 17 et le 22 mars et deux avant le 17 mars.

On rapporte une baisse des hospitalisations, avec un total de 508, soit 11 de moins que la veille. Parmi ces patients, 118 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de cinq.

On a réalisé 36 381 prélèvements le 22 mars.

Plus d’un million de doses du vaccin ont maintenant été administrées. Dans la journée de mardi, 31 025 doses ont été administrées, pour un total de 1 024 713, sur 1 321 795 reçues.

Le ministère de la Santé note que 58 500 doses du vaccin de Moderna devraient être reçues cette semaine et que 271 440 du vaccin de Pfizer sont actuellement en transit dans le réseau. Aucune dose du vaccin Covishield (développé par AstraZeneca) ne s’ajoutera au total cette semaine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 944 674 cas de COVID-19 et 22 753 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 333 690 cas en Ontario, dont 7263 décès;

— 304 490 cas au Québec, dont 10 626 décès;

— 142 855 cas en Alberta, dont 1971 décès;

— 93 253 cas en Colombie-Britannique, dont 1438 décès;

— 33 511 cas au Manitoba, dont 929 décès;

— 31 991 cas en Saskatchewan, dont 419 décès;

— 1691 cas en Nouvelle-Écosse, dont 66 décès;

— 1505 cas au Nouveau-Brunswick, dont 30 décès;

— 1014 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 395 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 152 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.