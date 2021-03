COVID-19: Québec rapporte 798 nouveaux cas et 10 nouveaux décès

MONTRÉAL — Le Québec rapporte vendredi 798 nouveaux cas de COVID-19 de même que 10 nouveaux décès.

Le bilan de la province est donc maintenant de 291 175 personnes infectées — dont 273 430 sont considérées comme rétablies — et 10 455 décès depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs s’élève à 7290.

Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 26 février et le 3 mars, un avant le 26 février et un à une date inconnue.

Les hospitalisations ont légèrement diminué: on en rapporte 617, une baisse de neuf. Parmi ces patients, 111 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de quatre.

Un total de 27 685 prélèvements ont été effectués le 3 mars. Les laboratoires ont réalisé 27 933 analyses.

On a administré 18 234 doses de vaccin jeudi, pour un total de 510 479, sur 638 445 doses reçues.

Pour ce qui est des variants, l’Institut national de santé publique du Québec rapporte vendredi 194 cas confirmés et 1462 cas présomptifs. Des 150 cas confirmés de la souche d’abord identifiée au Royaume-Uni, la plupart ont été détectés dans la région de Montréal (116). On en retrouve également en Estrie (3), à Laval (15), dans Lanaudière (2) et dans les Laurentides (10). Quant au variant d’abord identifié en Afrique du Sud, un cas signalé dans les Laurentides et un autre dont l’emplacement est indiqué «inconnu» s’ajoutent aux 40 déjà détectés en Abitibi-Témiscamingue.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 880 439 cas de COVID-19 et 22 183 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 306 007 cas en Ontario, dont 7046 décès;

— 291 175 cas au Québec, dont 10 455 décès;

— 134 785 cas en Alberta, dont 1911 décès;

— 82 473 cas en Colombie-Britannique, dont 1376 décès;

— 32 051 cas au Manitoba, dont 903 décès;

— 29 220 cas en Saskatchewan, dont 391 décès;

— 1649 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1443 cas au Nouveau-Brunswick, dont 28 décès;

— 1002 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 369 cas au Nunavut, dont un décès;

— 138 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.