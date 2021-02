COVID-19: Québec rapporte 805 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès

MONTRÉAL — Québec signale lundi 805 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, de même que 11 décès.

Le bilan s’élève donc maintenant à 282 927 personnes infectées et 10 318 décès depuis le début de la pandémie. Parmi les personnes infectées, 264 497 se sont rétablies.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures et neuf entre le 15 et le 20 février.

On signale de plus une légère hausse des hospitalisations, avec 689, soit trois de plus que la veille. Parmi ces patients, 117 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Un total de 17 684 prélèvements ont été réalisés le 20 février et 7396 doses de vaccin ont été administrées. On a jusqu’ici administré 353 894 doses de vaccin, sur 401 685 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 847 515 cas de COVID-19 et 21 696 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 294 144 cas en Ontario, dont 6872 décès;

— 282 927 cas au Québec, dont 10 318 décès;

— 131 063 cas en Alberta, dont 1827décès;

— 75 835 cas en Colombie-Britannique, dont 1327 décès;

— 31 386 cas au Manitoba, dont 884 décès;

— 27 620 cas en Saskatchewan, dont 372 décès;

— 1609 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1424 cas au Nouveau-Brunswick, dont 25 décès;

— 926 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

— 339 cas au Nunavut, dont un décès;

— 115 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.