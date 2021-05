COVID-19: Québec rapporte 838 nouveaux cas et une hausse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 838 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, de même qu’une hausse des hospitalisations.

Il s’agit de la troisième hausse d’affilée du nombre des nouveaux cas. Le nombre de cas actifs s’élève à 7653. Les autorités ont identifié 361 820 cas depuis l’apparition de la COVID-19 en sol québécois,

Huit nouveaux décès sont signalés, soit deux survenus dans les 24 dernières heures et six entre le 7 et le 12 mai. On déplore également 11 025 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 530, une hausse de 10, et 123 personnes se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de deux.

Un total de 36 776 prélèvements ont été réalisés le 12 mai.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a mentionné en matinée qu’un nouveau record de vaccination avait été battu jeudi, avec 110 119 doses administrées dans les dernières 24 heures, pour un total de près de 4,13 millions sur près de 4,58 millions de doses reçues.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 46,1 % de la population de la province a reçu au moins une dose de vaccin et 2,7 % ont reçu deux doses.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 315 608 cas de COVID-19 et 24 859 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 504 533 cas en Ontario, dont 8431 décès;

— 361 820 cas au Québec, dont 11 025 décès;

— 215 193 cas en Alberta, dont 2132 décès;

— 137 810 cas en Colombie-Britannique, dont 1632 décès;

— 43 926 cas en Saskatchewan, dont 513 décès;

— 43 700 cas au Manitoba, dont 1002 décès;

— 4407 cas en Nouvelle-Écosse, dont 71 décès;

— 2040 cas au Nouveau-Brunswick, dont 41 décès;

— 1173 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 606 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 188 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 115 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.