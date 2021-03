COVID-19: Québec rapporte 864 nouveaux cas et ajoute sept décès au bilan

MONTRÉAL — Québec signale mardi 864 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter sept décès à son bilan.

Ce bilan s’élève donc maintenant à 310 066 personnes infectées depuis la pandémie — dont 291 290 sont considérées comme guéries — et 10 658 décès.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et six entre le 23 et le 28 mars.

On rapporte dix hospitalisations de plus que la veille, pour un total de 487, dont 126 aux soins intensifs, une hausse de six.

Un total de 23 427 prélèvements ont été réalisés le 28 mars.

Pour ce qui est de la vaccination, 42 771 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1305 840 doses sur 1 553 455 reçues.

Le ministère de la Santé précise avoir reçu 173 160 doses du vaccin de Pfizer qui sont actuellement en transit dans le réseau. Un total de 99 450 doses de ce même vaccin sont toujours attendues cette semaine.

On compte maintenant 6948 cas de variants dans la province, qui comprennent 1134 cas confirmés par séquençage. Ils ont été détectés dans toutes les régions du Québec, sauf la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

On dénombre 990 cas du variant d’abord détecté au Royaume-Uni, 135 de celui détecté en Afrique du Sud, deux de celui détecté au Brésil et sept de celui détecté au Nigéria.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 974 915 cas de COVID-19 et 22 921 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 347 570 cas en Ontario, dont 7351 décès;

— 310 066 cas au Québec, dont 10 658 décès;

— 146 885 cas en Alberta, dont 1983 décès;

— 98 192 cas en Colombie-Britannique, dont 1455 décès;

— 33 975 cas au Manitoba, dont 934 décès;

— 33 233 cas en Saskatchewan, dont 433 décès;

— 1711 cas en Nouvelle-Écosse, dont 66 décès;

— 1588 cas au Nouveau-Brunswick, dont 30 décès;

— 1016 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 395 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 156 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 73 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.