COVID-19: Québec rapporte 879 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires

MONTRÉAL — La hausse du nombre de cas de COVID-19 se poursuit au Québec, alors qu’on en signale 879, vendredi, ainsi que quatre décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 624 étaient des personnes non vaccinées ou ayant reçu une seule dose il y a moins de 14 jours, 60 avaient reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et 195 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 396 034 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 378 721 sont rétablies. On déplore également 11 301 décès.

Les hospitalisations continuent aussi d’augmenter. On en compte maintenant 207, une hausse de neuf comparativement au bilan de jeudi. Parmi ces patients, 72 sont aux soins intensifs, une augmentation de deux.

Vingt-sept personnes sont entrées à l’hôpital dans la journée de jeudi. Vingt d’entre elles étaient non vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours. Une personne avait reçu une seule dose il y a au moins 14 jours et six avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 28 442 prélèvements ont été réalisés le 8 septembre.

En ce qui concerne la vaccination, 25 298 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 570 901. À l’extérieur de la province, 135 292 doses ont été reçues par des Québécois.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 77,1 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 88,1 % ont reçu au moins une dose et 82,7 % sont adéquatement vaccinés.