COVID-19: Québec rapporte 915 nouveaux cas et ajoute cinq décès au bilan

MONTRÉAL — Québec rapporte mercredi 915 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 354 390 personnes infectées – dont 334 531 sont rétablies – et 10 964 décès.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, deux entre le 28 avril et le 3 mai et deux avant le 28 avril.

On compte maintenant 588 hospitalisations, soit six de moins que la veille, et 152 personnes aux soins intensifs, une baisse de trois.

Un total de 39 961 prélèvements ont été réalisés le 3 mai.

En ce qui concerne la vaccination, 55 723 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 365 575 sur 3 893 539 reçues.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé sur Twitter que le Québec a connu mardi un record de prise de rendez-vous, avec 236 617 rendez-vous réservés, au moment où l’accessibilité s’élargissait aux personnes de 40 à 44 ans.

Le ministère de la Santé précise que les 50 310 doses du vaccin de Pfizer encore attendues cette semaine sont arrivées dans les régions mardi et que 140 doses du vaccin d’AstraZeneca ont été reçues cette même journée.

En date de mercredi, 38,2 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 1,5 % a reçu deux doses, selon les données de l’Institut national de santé publique.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 253 806 cas de COVID-19 et 24 445 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 479 633 cas en Ontario, dont 8187 décès;

— 354 390 cas au Québec, dont 10 964 décès;

— 198 653 cas en Alberta, dont 2099 décès;

— 132 353 cas en Colombie-Britannique, dont 1597 décès;

— 42 006 cas en Saskatchewan, dont 499 décès;

— 39 814 cas au Manitoba, dont 980 décès;

— 3007 cas en Nouvelle-Écosse, dont 69 décès;

— 1958 cas au Nouveau-Brunswick, dont 38 décès;

— 1108 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 535 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 183 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 82 cas au Yukon, dont deux décès;

— 71 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.