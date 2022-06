COVID-19: Québec rapporte neuf nouveaux décès et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte jeudi neuf décès attribués à la COVID-19 en plus d’une légère diminution des hospitalisations.

On compte actuellement 1004 hospitalisations, une baisse de quatre comparativement à mercredi. Vingt-sept personnes sont aux soins intensifs, soit cinq de plus que la veille.

Un total de 4486 travailleurs de la santé sont absents du réseau pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Le bilan des décès atteint maintenant 15 523.

Le ministère de la Santé rapporte 812 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 076 382 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 221 299 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 181 920 positifs. Pour la journée de mercredi, 348 tests ont été déclarés, dont 323 positifs.

Le ministère de la Santé indique avoir effectué 9885 analyses mercredi et un taux de positivité de 8,9 %.

En ce qui a trait à la vaccination, 5056 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures au Québec.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 14 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 44 % sont allés chercher une quatrième dose.