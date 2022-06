COVID-19: Québec rapporte quatre décès et une hausse des cas et des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte mercredi quatre nouveaux décès liés à la COVID-19, alors que le nombre de nouveaux cas et les hospitalisations continuent d’augmenter.

On compte actuellement 1260 hospitalisations, une hausse de 34 comparativement à mardi. Trente-cinq patients sont aux soins intensifs, soit un de moins que la veille.

Un total de 6285 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Le bilan des décès atteint maintenant 15 576.

Le ministère de la Santé rapporte 1716 nouveaux cas, pour un total de 1 088 744 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 231 437 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 191 118 positifs. Pour la journée de mardi, 633 tests ont été déclarés, dont 579 positifs.

Le ministère de la Santé rapporte mercredi 11 076 analyses et le taux de positivité est de 15,6 %.

En ce qui a trait à la vaccination, 4440 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 15 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 45 % ont été chercher une quatrième dose.