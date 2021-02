COVID-19: Québec rapporte vendredi 815 nouveaux cas et 11 nouveaux décès

MONTRÉAL — Québec signale vendredi 815 nouveaux cas de COVID-19 de même que 11 décès.

Le nombre total de personnes infectées dans la province depuis le début de la pandémie s’élève maintenant à 286 145, dont 267 885 sont considérées comme rétablies.

Le bilan des décès est jusqu’ici de 10 372. On n’a répertorié aucun décès dans les 24 dernières heures. Huit des onze décès rapportés vendredi sont survenus entre le 19 et le 24 février, et trois avant le 19 février.

Le nombre total d’hospitalisations s’élève à 620, une diminution de 13. Parmi ces patients, 119 personnes se trouvent aux soins intensifs, une baisse de trois.

Un total de 32 744 prélèvements ont été réalisés le 24 février.

Pour ce qui est de la vaccination, 12 038 doses ont été administrées dans la journée de jeudi au Québec , pour un total de 400 540, sur 537 825 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 860 293 cas de COVID-19 et 21 904 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 298 569 cas en Ontario, dont 6944 décès;

— 286 145 cas au Québec, dont 10 372 décès;

— 132 432 cas en Alberta, dont 1874 décès;

— 78 673 cas en Colombie-Britannique, dont 1348 décès;

— 31 657 cas au Manitoba, dont 888 décès;

— 28 191 cas en Saskatchewan, dont 380 décès;

— 1624 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1427 cas au Nouveau-Brunswick, dont 26 décès;

— 973 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont cinq décès;

— 355 cas au Nunavut, dont un décès;

— 120 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.