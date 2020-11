COVID-19: Québec redescend sous la barre des 1000 nouveaux cas quotidiens

MONTRÉAL — Le Québec est redescendu sous la barre des 1000 nouveaux cas quotidiens de COVID-19.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, les autorités ont rapporté 965 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire québécois.

Le nombre de cas s’élève dorénavant à 106 981 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs ne s’envole pas aussi rapidement, étant donné les rétablissements. Dimanche, l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) a rapporté 9221 cas actifs, comparativement à 9194 la veille. On a signalé 912 rétablissements, portant le total à 91 488.

Le coronavirus demeure toujours aussi meurtrier. Les autorités ont déploré 26 décès, dont six survenus dans les 24 dernières heures, 15 entre le 25 et le 29 octobre, deux avant le 25 octobre et trois autres à une date inconnue. On a enregistré 6272 morts depuis l’arrivée du virus dans la province.

Le nombre d’hospitalisations a diminué pour une deuxième journée d’affilée. Les autorités ont signalé que 496 personnes étaient à l’hôpital, une baisse de sept par rapport à samedi. Le nombre de patients aux soins intensifs a augmenté de deux, passant à 84.

Pour une rare fois, le nombre de prélèvements a été dépassé par celui des analyses. Si les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 22 553, le nombre d’analyses a atteint 24 239, selon les données du ministère de la Santé et de l’INSPQ.

Trois régions sociosanitaires ont dépassé le plateau des 100 nouveaux cas quotidiens: l’île de Montréal (247), la Montérégie (1385) et Lanaudière (122).

La situation est préoccupante au Saguenay-Lac-St-Jean où on a dénombré 67 cas supplémentaires. Le taux de cas actifs pour 100 000 habitants est de 161, le deuxième plus élevé au Québec, après la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à 176,7. On a signalé dans cette dernière région 11 nouveaux cas.

Les autorités ont recensé 85 nouveaux cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 80 dans la Capitale-Nationale, 60 en Chaudière-Appalaches, 52 à Laval, 51 dans les Laurentides, 35 en Outaouais et 27 en Estrie.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 236 453 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 181 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 106 981 cas au Québec, dont 6272 décès;

– 76 707 cas en Ontario, dont 3145 décès;

– 27 664 cas en Alberta, dont 323 décès;

– 14 381 cas en Colombie-Britannique, dont 263 décès;

– 5723 cas au Manitoba, dont 67 décès;

– 3144 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1109 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 343 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 291 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 23 cas au Yukon, dont un décès;

– Neuf cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

– Aucun cas confirmé au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.