COVID-19: Québec repasse au-dessus des 1000 nouveaux cas quotidiens

MONTRÉAL — Le Québec a franchi de nouveau le plateau des 1000 nouveaux cas.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, les autorités ont rapporté 1064 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire québécois. Si on observe les tableaux de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le 16 octobre.

Le nombre de cas s’élève dorénavant à 106 016 depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs ne s’envole pas aussi rapidement, étant donné les rétablissements. Samedi, l’INSPQ a rapporté 9194 cas actifs, comparativement à 9129 la veille. On a signalé 984 rétablissements, portant le total à 90 576.

Quinze décès se sont ajoutés au bilan, dont six survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 24 et le 29 octobre et deux autres à une date inconnue. On a déploré 6246 morts depuis l’arrivée du virus dans la province.

Le nombre d’hospitalisations continue son jeu de bascule. Après la hausse de la veille, les autorités ont signalé samedi 503 hospitalisations, une baisse de 12 par rapport à vendredi. Le nombre de patients aux soins intensifs a augmenté de 1, passant à 82.

Le nombre de prélèvements continue de dépasser celui des analyses. Si les prélèvements réalisés le 29 octobre s’élèvent à 28 222, le nombre d’analyses a atteint 27 993, selon les données du ministère de la Santé et de l’INSPQ.

Quatre régions sociosanitaires ont dépassé le plateau des 100 nouveaux cas quotidiens: l’île de Montréal (233), la Montérégie (165), Lanaudière (137) et la Mauricie-Centre-du-Québec (100).

La situation semble s’améliorer dans la Capitale-Nationale où on n’a rapporté que 49 nouveaux cas.

Les autorités ont aussi recensé 71 nouveaux cas dans les Chaudières-Appalaches, 58 en Outaouais et au Saguenay-Lac-St-Jean, 57 à Laval, 44 dans les Laurentides, 40 en Estrie et 27 en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 234 077 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 134 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 106 016 cas au Québec, dont 6246 décès;

– 75 730 cas en Ontario, dont 3136 décès;

– 27 664 cas en Alberta, dont 323 décès;

– 14 381 cas en Colombie-Britannique, dont 263 décès;

– 5374 cas au Manitoba, dont 65 décès;

– 3066 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1104 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 342 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 291 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 23 cas au Yukon, dont un décès;

– Neuf cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

– Aucun cas confirmé au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.