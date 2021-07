COVID-19: Québec signale 103 nouveaux cas, mais aucun nouveau décès

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dépasse la centaine au Québec, mercredi, alors que l’on en signale 103.

Le bilan de la province atteint donc maintenant 376 519 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 364 594 sont considérées comme rétablies.

Les autorités ne rapportent aucun nouveau décès. Un décès a de plus été retiré du bilan — qui s’élève à 11 235 — puisqu’il a été déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

On rapporte mercredi 72 hospitalisations, une baisse de cinq comparativement à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable, à 21.

Un total de 14 885 prélèvements ont été réalisés le 19 juillet.

En ce qui a trait à la vaccination, 99 327 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 10 268 575 doses injectées dans la province. Hors Québec, 32 865 doses ont été administrées à des Québécois.

La livraison des 703 170 doses du vaccin de Pfizer attendues dans la province cette semaine est maintenant complétée.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 72,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Chez les 12 ans et plus, le pourcentage grimpe à 83,1 %. Par ailleurs, 57,3 % des 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés.