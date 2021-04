COVID-19: Québec signale 1043 nouveaux cas et une forte baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale vendredi 1043 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’une importante baisse des hospitalisations.

Au total, 342 688 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, dont 320 302 sont aujourd’hui considérées comme rétablies. Avec l’ajout de 15 nouveaux décès, le bilan des morts s’élève maintenant à 10 860.

Six décès sont survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 16 et le 21 avril et deux avant le 16 avril.

On rapporte 684 hospitalisations, une diminution de 27. Parmi ces patients, 172 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de deux.

Un total de 46 993 prélèvements ont été réalisés le 21 avril.

Le ministère de la Santé ajoute vendredi 90 225 doses administrées à son total, soit 88 006 injections données dans les 24 dernières heures et 2219 avant le 22 avril, pour un total de 2 679 907.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 161 382 cas de COVID-19 et 23 871 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 437 310 cas en Ontario, dont 7863 décès;

— 342 688 cas au Québec, dont 10 860 décès;

— 177 087 cas en Alberta, dont 2054 décès;

— 122 757 cas en Colombie-Britannique, dont 1550 décès;

— 39 137 cas en Saskatchewan, dont 470 décès;

— 36 890 cas au Manitoba, dont 962 décès;

— 1894 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1823 cas au Nouveau-Brunswick, dont 34 décès;

— 1052 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 432 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 175 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 78 cas au Yukon, dont un décès;

— 46 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.