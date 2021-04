COVID-19: Québec signale 1092 nouveaux cas et une hausse aux soins intensifs

MONTRÉAL — Québec signale lundi une baisse des nouveaux cas de COVID-19, à 1092, mais ajoute 14 décès à son bilan et affiche une hausse de patients aux soins intensifs.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 338 044 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 314 376 sont considérées comme rétablies.

Quinze nouveaux décès sont rapportés, mais on en a retiré un du bilan – qui s’élève à 10 816 morts –, car il a été déterminé qu’il n’avait pas été causé par la COVID-19. Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 12 et le 17 avril et deux à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 686, une hausse de trois, et l’on ajoute huit patients aux soins intensifs, pour un total de 183.

Un total de 26 132 prélèvements ont été réalisés le 17 avril.

En ce qui concerne la vaccination, 40 433 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 2 399 934 sur 2 836 485 doses reçues.

On attend 230 490 doses du vaccin de Pfizer cette semaine, tandis que 18 960 doses du vaccin d’AstraZeneca sont toujours en transit dans le réseau.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 127 037 cas de COVID-19 et 23 656 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 421 442 cas en Ontario, dont 7735 décès;

— 336 952 cas au Québec, dont 10 802 décès;

— 170 795 cas en Alberta, dont 2040 décès;

— 117 080 cas en Colombie-Britannique, dont 1530 décès;

— 38 160 cas en Saskatchewan, dont 465 décès;

— 36 159 cas au Manitoba, dont 959 décès;

— 1807 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1788 cas au Nouveau-Brunswick, dont 33 décès;

— 1043 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 417 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 170 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 76 cas au Yukon, dont un décès;

— 43 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.