COVID-19: Québec signale 1203 nouveaux cas, six décès et 20 hospitalisations

MONTRÉAL — Le Québec rapportait mercredi 844 nouveaux cas de la COVID-19, et en ajoutait 359 de plus pour la période du 10 et 12 octobre, pour un total de 1203.

Le ministère de la Santé a noté que l’ajout de cas pour le week-end de l’Action de grâce a été causé par un problème technique survenu lors d’une mise à jour du système informatique.

Le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie s’élève donc maintenant à 88 994.

Six décès s’ajoutaient au bilan: un survenu dans les 24 dernières heures, quatre autres entre le 7 et le 12 octobre et un à une date inconnue, pour un total de 5976.

Une augmentation de 20 hospitalisations faisait porter le total à 488, dont 80 aux soins intensifs, une diminution de cinq.

Un nouveau bilan sera annoncé jeudi.