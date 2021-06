COVID-19: Québec signale 161 nouveaux cas et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale jeudi 161 nouveaux cas de COVID-19 et une nouvelle baisse des hospitalisations.

Le bilan provincial est de 373 531 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 360 779 sont considérées comme rétablies, ainsi que 11 178 décès. Le nombre de cas actifs passe de 1604 à 1574.

Un seul nouveau décès, survenu avant le 10 juin, est rapporté jeudi.

Le nombre d’hospitalisations continue de baisser. Il atteint maintenant 178, une diminution de 14. Parmi ces patients, 41 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de quatre.

Un total de 24 686 prélèvements et de 25 797 analyses ont été réalisés le 15 juin.

En ce qui concerne la vaccination, 93 839 doses, dont 71 157 deuxièmes doses, ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 7,05 millions. Environ 78 % des personnes âgées de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose, et environ 16 %, une deuxième.

En incluant 16 403 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province, le total grimpe à plus de 7,07 millions de doses.

La province attend toujours 654 080 doses du vaccin de Moderna, qui doivent arriver cette semaine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, plus de 1,4 million de cas de COVID-19 et 26 009 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 541 180 cas en Ontario, dont 8993 décès;

— 373 531 cas au Québec, dont 11 178 décès;

— 230 858 cas en Alberta, dont 2278 décès;

— 146 674 cas en Colombie-Britannique, dont 1738 décès;

— 54 739 cas au Manitoba, dont 1111 décès;

— 48 125 cas en Saskatchewan, dont 562 décès;

— 5759 cas en Nouvelle-Écosse, dont 90 décès;

— 2305 cas au Nouveau-Brunswick, dont 45 décès;

— 1382 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont sept décès;

— 657 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 206 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 128 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 120 cas au Yukon, dont trois décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.