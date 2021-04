COVID-19: Québec signale 1683 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec rapporte 1683 nouveaux cas de COVID-19 et huit nouveaux décès, au lendemain d’une journée record en matière de vaccination dans la province.

Le bilan s’élève maintenant à 323 094 personnes infectées, dont 300 471 sont considérées comme rétablies, et 10 726 décès. Le nombre de cas actifs s’élève à 11 897.

La région de la Capitale-Nationale est toujours la région la plus touchée. Elle affiche vendredi 449 cas supplémentaires à son bilan. Dans la région de Chaudière-Appalaches, elle aussi durement frappée dans les derniers jours, on signale 218 nouveaux cas. L’Outaouais annonce 120 nouveaux cas, soit 45 de moins que la veille.

Cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures et trois autres entre le 2 et le 7 avril. On a déploré 10 726 morts liées à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

On rapporte vendredi 569 hospitalisations, soit trois de plus que la veille. Parmi ces patients, 134 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux.

Un total de 46 712 prélèvements ont été réalisés le 7 avril.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait annoncé que jeudi avait été une journée record en matière de vaccination, avec 69 148 doses administrées, pour un total de plus de 1,75 million.

Au total, la province a reçu plus de 2,35 millions de doses du vaccin. On recevra vendredi 71 600 doses supplémentaires du vaccin d’AstraZeneca.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 041 933 cas de COVID-19 et 23 237 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 378 339 cas en Ontario, dont 7512 décès;

— 323 094 cas au Québec, dont 10 726 décès;

— 156 905 cas en Alberta, dont 2005 décès;

— 108 278 cas en Colombie-Britannique, dont 1493 décès;

— 35 376 cas en Saskatchewan, dont 447 décès;

— 34 793 cas au Manitoba, dont 946 décès;

— 1754 cas en Nouvelle-Écosse, dont 66 décès;

— 1686 cas au Nouveau-Brunswick, dont 31 décès;

— 1022 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 395 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 161 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 74 cas au Yukon, dont un décès;

— 43 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.