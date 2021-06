COVID-19: Québec signale 178 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — La baisse des hospitalisations se poursuit au Québec alors que l’on rapporte mercredi 178 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que huit décès.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 372 287 cas depuis le début de la pandémie, et 358 849 personnes sont maintenant rétablies. On déplore 11 164 décès liés au virus.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, six entre le 2 et le 7 juin et un avant le 2 juin.

On compte maintenant 257 hospitalisations, une diminution de six comparativement à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs n’a pas bougé, demeurant à 60.

Un total de 25 054 prélèvements ont été réalisés le 7 juin.

En ce qui a trait à la vaccination, 74 208 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 6 297 804 doses dans la province, auxquelles s’ajoutent 12 056 doses administrées hors Québec.

Un total de 7 064 549 doses ont été reçues dans la province depuis le début de la campagne de vaccination. Mardi, 49 140 doses du vaccin de Pfizer ont été reçues, ce qui est venu compléter la livraison des 546 390 doses de ce vaccin attendues cette semaine. On attend toujours cette semaine 21 700 doses du vaccin de Moderna.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 66,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Le pourcentage grimpe à 76,5 % si on n’inclut que les personnes de 12 ans et plus, les plus jeunes n’étant pas admissibles à la vaccination.

Un total de 9,4 % de la population est considérée comme étant adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses de vaccin, ou une seule si elle a un antécédent de COVID-19.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 395 999 cas de COVID-19 et 25 832 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 537 487 cas en Ontario, dont 8920 décès;

— 372 287 cas au Québec, dont 11 164 décès;

— 229 458 cas en Alberta, dont 2251 décès;

— 145 695 cas en Colombie-Britannique, dont 1722 décès;

— 53 153 cas au Manitoba, dont 1079 décès;

— 47 517 cas en Saskatchewan, dont 551 décès;

— 5694 cas en Nouvelle-Écosse, dont 88 décès;

— 2267 cas au Nouveau-Brunswick, dont 44 décès;

— 1357 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont sept décès;

— 649 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 206 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 128 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 88 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.